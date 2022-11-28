Корнеев: «Шансы, что немцы выйдут из группы, где-то 80 процентов»

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев после матча Испания — Германия (1:1) выразил уверенность, что немцы выйдут из группы ЧМ-2022 в Катаре.

— Допускаете, что Германия не выйдет из группы?

— Нет, я в это не особо верю. Сейчас у немцев разница мячей — минус 1. Думаю, они обыграют Коста-Рику как минимум в два мяча. А Испания, в свою очередь, не уступит Японии (у которой разница мячей — 0) и вместе с Германией пройдет дальше. Шансы на попадание команды Флика в 1/8 финала где-то 80 процентов.

— Как далеко может пройти на этом турнире такая Испания?

— Смотря какая Испания? Если брать команду, которая вышла в первом тайме, то она очень мощная, без слабых мест! Просто, как я сказал выше, если не брать Морату, у Испании не сработали замены. Они даже ослабили ее. Бальде не попал в игру, Уильямс не попал. Коке тоже непонятно чем там занимался... Тут уже многое зависит от тренерских решений.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).