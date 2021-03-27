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Россия — Словения: Оздоев и Жемалетдинов в стартовом составе

15:44
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Стали известны стартовые составы России и Словении на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.

Запасные: Дюпин, Лунев, Кутепов, Караваев, Мостовой, Фомин, Соболев, Заболотный, Ал. Миранчук, Смольников, Жиров, Мухин.

Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.

Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Станкович, Крмер, Йокич, Бохар, Вучкич, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Словения

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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