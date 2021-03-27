Россия — Словения: Оздоев и Жемалетдинов в стартовом составе
Стали известны стартовые составы России и Словении на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.
Запасные: Дюпин, Лунев, Кутепов, Караваев, Мостовой, Фомин, Соболев, Заболотный, Ал. Миранчук, Смольников, Жиров, Мухин.
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.
Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Станкович, Крмер, Йокич, Бохар, Вучкич, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.
Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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