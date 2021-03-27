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Зюле покинул расположение сборной Германии

16:07
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Защитник «Баварии» Никлас Зюле не сможет принять участие в оставшихся мартовских матчах сборной Германии а рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года из-за травмы, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

У 25-летнего немца мышечные проблемы, из-за чего он покинул расположение национальной команды и вернется в Мюнхен.

Свой ближайший матч сборная Германии сыграет против Румынии завтра, 28 марта. Затем 31 марта команда Йоахима Лева сыграет с Северной Македонией

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