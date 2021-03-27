Зюле покинул расположение сборной Германии
Защитник «Баварии» Никлас Зюле не сможет принять участие в оставшихся мартовских матчах сборной Германии а рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года из-за травмы, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
У 25-летнего немца мышечные проблемы, из-за чего он покинул расположение национальной команды и вернется в Мюнхен.
Свой ближайший матч сборная Германии сыграет против Румынии завтра, 28 марта. Затем 31 марта команда Йоахима Лева сыграет с Северной Македонией
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю