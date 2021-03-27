Россия — Словения: Дзюба открыл счет в матче
Капитан сборной России Артем Дзюба отличился в первом тайме отборочного матча ЧМ-2022 с командой Словении. Он открыл счет в игре — 1:0.
Дзюба поборолся за верховый мяч в штрафной. После серии рикошетов мяч снова отскочил к форварду, который аккуратным ударом отправил его точно в угол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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