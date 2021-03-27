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Россия — Словения: Дзюба обошел Смертина по матчам за сборную России с капитанской повязкой

17:02
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Нападающий сборной России Артем Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Для форварда «Зенита» игра стала 21-й в статусе капитана (из 49 проведенных). По этому показателю Дзюба обошел Алексея Смертина, который в первой половине нулевых 20 раз выходил на игру сборной с капитанской повязкой.

Дзюба стал капитаном сборной России после чемпионата мира-2018, когда национальную команду покинул Игорь Акинфеев. Голкипер успел провести с повязкой 19 матчей.

Больше Дзюбы капитаном были только два футболиста — Андрей Аршавин (39 матчей) и Виктор Онопко (86 матчей).

Трансляция матча Россия — Словения

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