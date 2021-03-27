Россия — Словения: Дзюба обошел Смертина по матчам за сборную России с капитанской повязкой
Нападающий сборной России Артем Дзюба вышел с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. Для форварда «Зенита» игра стала 21-й в статусе капитана (из 49 проведенных). По этому показателю Дзюба обошел Алексея Смертина, который в первой половине нулевых 20 раз выходил на игру сборной с капитанской повязкой.
Дзюба стал капитаном сборной России после чемпионата мира-2018, когда национальную команду покинул Игорь Акинфеев. Голкипер успел провести с повязкой 19 матчей.
Больше Дзюбы капитаном были только два футболиста — Андрей Аршавин (39 матчей) и Виктор Онопко (86 матчей).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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