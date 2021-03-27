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Россия — Словения: Дзюба оформил дубль

17:36
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Капитан сборной России Артем Дзюба забил второй гол в ворота Словении в отборочном матче ЧМ-2022. Он сделал счет 2:0 в первом тайме в пользу сборной России.

Мяч после удара Александра Головина попал в перекладину. Дзюба смог оказаться первым на подборе, продавить защитника и пробить точно в угол.

Россия — Словения

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