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Россия — Словения: Дзюба забил 196-й гол в зачет «Клуба 100». Рекорды Веретенникова и Кержакова все ближе

17:37
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Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Для форварда эти мячи стал 28-м и 29-м в составе национальной команды. По данному показателю он уступает только Александру Кержакову (30).

Дзюба забил 196-й гол в зачет «Клуба 100». Он уверенно лидирует в рейтинге среди действующих футболистов, а в общем списке идет третьим, уступая Олегу Веретенникову (207) и Александру Кержакову (233).

Трансляция матча Россия — Словения

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Как закончится матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словения?
Крупной победой России
5.3%
Победой России с перевесом в один-два гола
38.6%
Результативной ничьей
17.6%
Нулевой ничьей
6.4%
Крупной победой Словении
4.5%
Победой Словении с перевесом в один-два гола
27.6%
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