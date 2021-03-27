Россия — Словения: Дзюба забил 196-й гол в зачет «Клуба 100». Рекорды Веретенникова и Кержакова все ближе
Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Для форварда эти мячи стал 28-м и 29-м в составе национальной команды. По данному показателю он уступает только Александру Кержакову (30).
Дзюба забил 196-й гол в зачет «Клуба 100». Он уверенно лидирует в рейтинге среди действующих футболистов, а в общем списке идет третьим, уступая Олегу Веретенникову (207) и Александру Кержакову (233).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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