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Россия — Словения: Жирков догнал Василия Березуцкого по матчам за сборную. Рекорд Игнашевича все ближе

17:01
Артем Дзюба и Юрий Жирков в 2012 году. Фото Татьяна Дорогутина, -
Артем Дзюба и Юрий Жирков в 2012 году. Фото Татьяна Дорогутина, -
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Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Для 37-летнего футболиста игра стала 101-й в составе национальной команды. По этому показателю Жирков сравнялся с бывшим капитаном сборной Василием Березуцким.

Свой первый матч за сборную Жирков провел еще при Георгии Ярцеве — 9 февраля 2005 года в товарищеской игре с Италией (0:2).

Больше Жиркова и Березуцкого-старшего за национальную команду России сыграли только Виктор Онопко (109+4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

Трансляция матча Россия — Словения

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