Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Для 37-летнего футболиста игра стала 101-й в составе национальной команды. По этому показателю Жирков сравнялся с бывшим капитаном сборной Василием Березуцким.

Свой первый матч за сборную Жирков провел еще при Георгии Ярцеве — 9 февраля 2005 года в товарищеской игре с Италией (0:2).

Больше Жиркова и Березуцкого-старшего за национальную команду России сыграли только Виктор Онопко (109+4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

Трансляция матча Россия — Словения