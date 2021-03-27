Россия — Словения: Жирков догнал Василия Березуцкого по матчам за сборную. Рекорд Игнашевича все ближе
Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении. Для 37-летнего футболиста игра стала 101-й в составе национальной команды. По этому показателю Жирков сравнялся с бывшим капитаном сборной Василием Березуцким.
Свой первый матч за сборную Жирков провел еще при Георгии Ярцеве — 9 февраля 2005 года в товарищеской игре с Италией (0:2).
Больше Жиркова и Березуцкого-старшего за национальную команду России сыграли только Виктор Онопко (109+4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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