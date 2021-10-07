В пятницу, 8 октября, сборная России в Казани сыграет против Словакии в матче отборочного турнира в группе H чемпионата мира-2022.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 21.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи можно будет смотреть в прямом эфире на телеканале «Россия 1» (старт — в 21.35).

Сборная России, которую тренирует Валерий Карпин, с 13 очками занимает второе место в своей группе. Словаки располагаются на третьей строчке с 9 баллами.

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