Россия — Словакия: когда пройдет и во сколько начнется матч отбора ЧМ-2022
09:00
В пятницу, 8 октября, сборная России в Казани сыграет против Словакии в матче отборочного турнира в группе H чемпионата мира-2022.
Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 21.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи можно будет смотреть в прямом эфире на телеканале «Россия 1» (старт — в 21.35).
Сборная России, которую тренирует Валерий Карпин, с 13 очками занимает второе место в своей группе. Словаки располагаются на третьей строчке с 9 баллами.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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