Кто капитан сборной России по футболу?
13:00
7 сентября форвард Федор Смолов вышел с капитанской повязкой в составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0). При этом 4 сентября в игре с Кипром (2:0) капитаном российской команды был Дмитрий Баринов, а 1 сентября во встрече с хорватами (0:0) — Георгий Джикия.
Ранее защитник «Спартака» Джикия сообщил, что в сборной России будет несколько капитанов. По словам 27-летнего футболиста, таким образом в команде хотят привить высокое чувство ответственности для каждого игрока.
8 октября команда Валерия Карпина сыграет против Словакии в матче отбора ЧМ-2022 в Казани, начало — в 21.45 (мск).
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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