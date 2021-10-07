Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Кто капитан сборной России по футболу?

13:00
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

7 сентября форвард Федор Смолов вышел с капитанской повязкой в составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0). При этом 4 сентября в игре с Кипром (2:0) капитаном российской команды был Дмитрий Баринов, а 1 сентября во встрече с хорватами (0:0) — Георгий Джикия.

Ранее защитник «Спартака» Джикия сообщил, что в сборной России будет несколько капитанов. По словам 27-летнего футболиста, таким образом в команде хотят привить высокое чувство ответственности для каждого игрока.

8 октября команда Валерия Карпина сыграет против Словакии в матче отбора ЧМ-2022 в Казани, начало — в 21.45 (мск).

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы

Россия — Словакия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
«Вы не можете участвовать в соревнованиях под своим флагом». Чехи предъявляют России за политику и не дают визы
4
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры