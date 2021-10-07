Кто капитан сборной России по футболу?

7 сентября форвард Федор Смолов вышел с капитанской повязкой в составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0). При этом 4 сентября в игре с Кипром (2:0) капитаном российской команды был Дмитрий Баринов, а 1 сентября во встрече с хорватами (0:0) — Георгий Джикия.

Ранее защитник «Спартака» Джикия сообщил, что в сборной России будет несколько капитанов. По словам 27-летнего футболиста, таким образом в команде хотят привить высокое чувство ответственности для каждого игрока.

8 октября команда Валерия Карпина сыграет против Словакии в матче отбора ЧМ-2022 в Казани, начало — в 21.45 (мск).

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