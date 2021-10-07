Отбор ЧМ-2022 по футболу: сколько очков у сборной России сейчас?
12:00
Сборная России заработала 13 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 до матча со Словакией (8 октября, Казань).
Ранее российская команда оказалась сильнее Мальты (2:0), победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).
Турнирная таблица группы H (на 7 октября):
|
Группа H
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
О
|
1. Хорватия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
2. Россия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
3. Словакия
|
6
|
2
|
3
|
1
|
9
|
4. Словения
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
5. Мальта
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
6. Кипр
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия смотрите здесь.
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю