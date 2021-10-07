Отбор ЧМ-2022 по футболу: сколько очков у сборной России сейчас?

Сборная России заработала 13 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 до матча со Словакией (8 октября, Казань).

Ранее российская команда оказалась сильнее Мальты (2:0), победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

Турнирная таблица группы H (на 7 октября):

Группа H И П Н П О 1. Хорватия 6 4 1 1 13 2. Россия 6 4 1 1 13 3. Словакия 6 2 3 1 9 4. Словения 6 2 1 3 7 5. Мальта 6 1 1 4 4 6. Кипр 6 1 1 4 4

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия смотрите здесь.