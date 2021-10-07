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Отбор ЧМ-2022 по футболу: сколько очков у сборной России сейчас?

12:00
Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России заработала 13 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 до матча со Словакией (8 октября, Казань).

Ранее российская команда оказалась сильнее Мальты (2:0), победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

Турнирная таблица группы H (на 7 октября):

Группа H

И

П

Н

П

О

1. Хорватия

6

4

1

1

13

2. Россия

6

4

1

1

13

3. Словакия

6

2

3

1

9

4. Словения

6

2

1

3

7

5. Мальта

6

1

1

4

4

6. Кипр

6

1

1

4

4

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия смотрите здесь.

Россия — Словакия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры