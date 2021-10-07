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Сборная России прилетела в Казань

13:17
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Сборная России по футболу прилетела в Казань, информирует пресс-служба национальной команды.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Сборная занимает в турнирной таблице группы H второе место, набрав 13 очков. В активе подопечных Карпина столько же баллов, сколько и у Хорватии. Сборная Словакии располагается на третьей строчке с 9 очками. Команда Словении находится на четвертой позиции (7 очков).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры