По данным «СЭ», в заявку сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 с командой Словакии не войдут Андрей Лунев, дисквалифицированный Алексей Миранчук (получил желтые карточки в играх со Словенией и Мальтой) и травмированный Денис Макаров.

В распоряжении тренерского штаба Валерия Карпина останутся:

вратари Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Арсен Адамов («Урал»);

полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Даниил Глебов («Ростов»);

нападающие Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Встреча Россия — Словакия пройдет сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 21.45 по московскому времени.