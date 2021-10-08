Народный артист России Михаил Боярский в интервью с «СЭ» прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России.

«Замечательно! Дзюба на том месте, где нужно, — в «Зените». Меня в меньшей степени интересуют результаты сборной, чем «Зенита». Сейчас команда из Санкт-Петербурга впереди всей страны. Думаю, до конца сезона все так и останется. У нас очень хорошая команда сейчас. Играем без промашек практически, за исключением удаления Азмуна в последнем матче, из-за которого и проиграли», — сказал Боярский «СЭ».

21 сентября Дзюба, который получил вызов в сборную России, сообщил об отказе от приглашения в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) из-за своей неоптимальной формы.

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