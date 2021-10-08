Ролан Гусев надеется на победу сборной России в матче со Словакией

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Конечно, я надеюсь, что сборная России победит. Думаю, они должны на своем стадионе обыгрывать словаков. У россиян есть преимущество своего поля, в индивидуальном мастерстве наша команда не слабее. Я считаю, что на каждой позиции у нас футболисты способны быть индивидуально сильнее. Сборная Словакии — неуступчивая команда, как чехи, словенцы. Они похожи по своему стилю, менталитету. Я думаю, что нашей сборной просто не будет», — приводит ТАСС слова Гусева.

Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября в Казани. Начало встречи — в 21.45 (мск).