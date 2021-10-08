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Ролан Гусев надеется на победу сборной России в матче со Словакией

13:39
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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Конечно, я надеюсь, что сборная России победит. Думаю, они должны на своем стадионе обыгрывать словаков. У россиян есть преимущество своего поля, в индивидуальном мастерстве наша команда не слабее. Я считаю, что на каждой позиции у нас футболисты способны быть индивидуально сильнее. Сборная Словакии — неуступчивая команда, как чехи, словенцы. Они похожи по своему стилю, менталитету. Я думаю, что нашей сборной просто не будет», — приводит ТАСС слова Гусева.

Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября в Казани. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12612309

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры