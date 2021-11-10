Сборная России является явным фаворитом по мнению букмекеров в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Команде Валерия Карпина отдают значительное преимущество в предстоящей игре в Санкт-Петербурге, которая пройдет 11 ноября.

Коэффициент на победу России составляет 1,15 (это примерно 87% вероятности победы). На успех Кипра — 21,0 (5% вероятности победы). Ничейный результат матча котируется на линии за 8,40.

Между собой Россия и Кипр в своей истории сыграли 6 матчей, из них 5 побед одержали россияне, а одна встреча завершилась вничью.

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр здесь.

11.11.2021 | Россия — Кипр