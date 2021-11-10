Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Кипра
Сборная России набрала 19 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 11 ноября до игры с Кипром. Матч с киприотами пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, начало — в 20.00 по московскому времени.
14 ноября в Сплите команда Валерия Карпина сыграет с Хорватией. Эта встреча станет заключительной в отборе ЧМ-2022. Из группы H напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдет только одна команда. Та сборная, которая займет второе место, примет участие в стыковых играх.
Сборная России лидирует в группе H. Кипр с 5 баллами располагается на последней, 6-й строчке.
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
О
|
М
|
1. Россия
|
8
|
19
|
13 — 5
|
2. Хорватия
|
8
|
17
|
13 — 3
|
3. Словакия
|
8
|
10
|
9 — 8
|
4. Словения
|
8
|
10
|
9 — 9
|
5. Мальта
|
8
|
5
|
8 — 17
|
6. Кипр
|
8
|
5
|
3 — 13
Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр здесь.
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