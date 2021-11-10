Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Кипра

Сборная России набрала 19 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 11 ноября до игры с Кипром. Матч с киприотами пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, начало — в 20.00 по московскому времени.

14 ноября в Сплите команда Валерия Карпина сыграет с Хорватией. Эта встреча станет заключительной в отборе ЧМ-2022. Из группы H напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдет только одна команда. Та сборная, которая займет второе место, примет участие в стыковых играх.

Сборная России лидирует в группе H. Кипр с 5 баллами располагается на последней, 6-й строчке.

Турнирная таблица группы H

Группа H И О М 1. Россия 8 19 13 — 5 2. Хорватия 8 17 13 — 3 3. Словакия 8 10 9 — 8 4. Словения 8 10 9 — 9 5. Мальта 8 5 8 — 17 6. Кипр 8 5 3 — 13

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр здесь.

11.11.2021 | Россия — Кипр