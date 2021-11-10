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Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Кипра

20:05
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России набрала 19 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 11 ноября до игры с Кипром. Матч с киприотами пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, начало — в 20.00 по московскому времени.

14 ноября в Сплите команда Валерия Карпина сыграет с Хорватией. Эта встреча станет заключительной в отборе ЧМ-2022. Из группы H напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдет только одна команда. Та сборная, которая займет второе место, примет участие в стыковых играх.

Сборная России лидирует в группе H. Кипр с 5 баллами располагается на последней, 6-й строчке.

Турнирная таблица группы H

Группа H

И

О

М

1. Россия

8

19

13 — 5

2. Хорватия

8

17

13 — 3

3. Словакия

8

10

9 — 8

4. Словения

8

10

9 — 9

5. Мальта

8

5

8 — 17

6. Кипр

8

5

3 — 13

Основную информацию по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр здесь.

11.11.2021 | Россия — Кипр
Россия — Кипр

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры