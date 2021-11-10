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Канчельскис надеется, что Сергеев выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

21:24
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча национальной команды на отборочном турнире ЧМ-2022 с Кипром.

«Нам нужно думать о победе в матче с Кипром. Конкретно готовиться к этому матчу, потом к Хорватии, - приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса. — Некоторые футболисты начинают думать не о следующем матче, а о дальнейшем. Это неправильно. Давайте сначала будем отталкиваться от Кипра, а потом готовиться к Хорватии.

Приезжать и играть против команд, такого уровня, как Россия, Кипру очень престижно. Все футболисты понимают — сыграй они хорошо, может, получится уехать в топ-чемпионат, даже в российский. Их жизнь может поменяться во всем: финансово, другие команды, другой уровень. Кипр приедет и будет давать бой. Не надо думать, что Кипр не будет играть. Мы обязаны не дать им сыграть в футбол, который они любят».

Бывший игрок сборной России выразил надежду, что нападающий Иван Сергеев выйдет в стартовом составе национальной команды.

«Что касается Сергеева, то, возможно, он и выйдет в старте. Почему бы и нет, все зависит от тренерского штаба. Но надеемся, что Сергеев выйдет: хорошо зарекомендовал себя в чемпионате, видно, что у парня есть желание, глаза горят», — сказал Канчельскис.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября проведет матч со сборной Хорватии в Сплите.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4509567-kanchelskis-nadeetsya-chto-sergeev-vyjdet-v-starte-sbornoj-rossii-na-match-s-kiprom.html

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры