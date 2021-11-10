Канчельскис надеется, что Сергеев выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча национальной команды на отборочном турнире ЧМ-2022 с Кипром.

«Нам нужно думать о победе в матче с Кипром. Конкретно готовиться к этому матчу, потом к Хорватии, - приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса. — Некоторые футболисты начинают думать не о следующем матче, а о дальнейшем. Это неправильно. Давайте сначала будем отталкиваться от Кипра, а потом готовиться к Хорватии.

Приезжать и играть против команд, такого уровня, как Россия, Кипру очень престижно. Все футболисты понимают — сыграй они хорошо, может, получится уехать в топ-чемпионат, даже в российский. Их жизнь может поменяться во всем: финансово, другие команды, другой уровень. Кипр приедет и будет давать бой. Не надо думать, что Кипр не будет играть. Мы обязаны не дать им сыграть в футбол, который они любят».

Бывший игрок сборной России выразил надежду, что нападающий Иван Сергеев выйдет в стартовом составе национальной команды.

«Что касается Сергеева, то, возможно, он и выйдет в старте. Почему бы и нет, все зависит от тренерского штаба. Но надеемся, что Сергеев выйдет: хорошо зарекомендовал себя в чемпионате, видно, что у парня есть желание, глаза горят», — сказал Канчельскис.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября проведет матч со сборной Хорватии в Сплите.