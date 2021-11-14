Россия — Хорватия: статистика личных матчей сборных
Сегодня, 14 ноября сборная России проведет выездной матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
Ранее команды встречались 5 раз, россияне ни разу не смогли одержать победу. Команды трижды сыграли вничью, один раз сборная России проиграла в основное время (в товарищеском матче) и один раз уступила в серии пенальти (на домашнем ЧМ-2018).
Статистика личных матчей сборных России и Хорватии:
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
06.09.2006 Россия 0 : 0 Хорватия
06.06.2007 Хорватия 0 : 0 Россия
Товарищеский матч
17.11.2015 Россия 1 : 3 Хорватия
Чемпионат мира
07.07.2018 Россия 2 : 2 (пен. 3:4) Хорватия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
01.09.2021 Россия 0 : 0 Хорватия
Сегодняшний матч Хорватия — Россия состоится в Сплите, начало — в 17.00 (мск). Сборная России гарантирует себе попадание на ЧМ-2022 в случае, если не проиграет хорватам.
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