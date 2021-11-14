Бэйл: «Мне нужно обрести игровой ритм, а это совсем не просто»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл после победы над командой Белоруссии (5:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года рассказал о своем самочувствии.

«Я чувствовал себя хорошо, все было под контролем — приводит слова Бэйла BBC. - Мне нужно обрести игровой ритм, а это совсем не просто. 45 минут было достаточно для меня в этом матче. Пришлось пройти трудный путь, чтобы вернуться после повреждения, но оно того стоило».

Прошедшая встреча стала 32-летнего валлийца 100-й в составе национальной команды.

После этой игры Уэльс с 14 очками занимает второе место в группе E, Белоруссия с тремя очками — на последней строчке. Валлийцы сыграют в стыковых матчах — либо на правах второй команды группы, либо благодаря рейтингу в Лиге наций.