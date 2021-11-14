Бэйл: «Мне нужно обрести игровой ритм, а это совсем не просто»
Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл после победы над командой Белоруссии (5:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года рассказал о своем самочувствии.
«Я чувствовал себя хорошо, все было под контролем — приводит слова Бэйла BBC. - Мне нужно обрести игровой ритм, а это совсем не просто. 45 минут было достаточно для меня в этом матче. Пришлось пройти трудный путь, чтобы вернуться после повреждения, но оно того стоило».
Прошедшая встреча стала 32-летнего валлийца 100-й в составе национальной команды.
После этой игры Уэльс с 14 очками занимает второе место в группе E, Белоруссия с тремя очками — на последней строчке. Валлийцы сыграют в стыковых матчах — либо на правах второй команды группы, либо благодаря рейтингу в Лиге наций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю