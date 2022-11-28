Роналду рассказал об ожиданиях от матча Португалии с Уругваем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях написал пост перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Уругваем.

«Едины и сосредоточены. На пути к нашей цели», — написал форвард.