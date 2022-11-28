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Роналду — о матче с Уругваем: «Едины и сосредоточены. На пути к нашей цели»

Роналду рассказал об ожиданиях от матча Португалии с Уругваем
Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях написал пост перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Уругваем.

«Едины и сосредоточены. На пути к нашей цели», — написал форвард.

Матч между сборными Португалии и Уругвая пройдет 28 ноября в 22.00 по московскому времени. Португальцы, набрав 3 очка, занимают 1-е место в группе Н, Уругвай располагается на 3-й позиции (1 очко).

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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