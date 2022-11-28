Хави похвалил Педри за игру в составе сборной Испании на ЧМ-2022
Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на игру полузащитника Педри в составе сборной Испании на ЧМ-2022.
«Он талантлив и может жертвовать собой, силен в обороне, способен делать разницу несколько матчей подряд. Ему только исполнилось 20 лет, он очень молод, но при этом он показывает невероятную зрелость на чемпионате мира», — сказал Хави Goal.com.
Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).
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