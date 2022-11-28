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Сегодня, 08:01

Хави похвалил Педри за игру в составе сборной Испании на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на игру полузащитника Педри в составе сборной Испании на ЧМ-2022.

«Он талантлив и может жертвовать собой, силен в обороне, способен делать разницу несколько матчей подряд. Ему только исполнилось 20 лет, он очень молод, но при этом он показывает невероятную зрелость на чемпионате мира», — сказал Хави Goal.com.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

Хави Эрнандес (Хави)
Сборная Испании по футболу
Педри (Барселона)
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