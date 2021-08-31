Россия — Хорватия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Сборная России проведет против Хорватии первый матч осенней части отборочного турнира чемпионата мира-2022. Эта игра станет дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Матч Россия — Хорватия пройдет в среду, 1 сентября. Игру примет Москва, стадион «Лужники».
Начало матча Россия — Хорватия назначено на 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Первый канал. Трансляция также будет доступна онлайн — на сайте компании на этой странице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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