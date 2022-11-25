Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал девятым бразильским футболистом, которому удалось забить больше одного гола в первом матче чемпионата мира. В четверг, 24 ноября, он оформил дубль во встрече ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

За последние 50 лет так здорово получалось начать турнир только у двоих бразильцев — Кареки в 1990-м и Неймара в 2014-м.

Футболисты сборной Бразилии, которые забивали в первом матче на ЧМ больше одного гола

Дата Футболист Матч Голы 05.06.1938 Леонидас Польша — 6:5 (д.в.) 18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4) 05.06.1938 Перасио Польша — 6:5 (д.в.) 44' (3:1), 71' (4:3) 24.06.1950 Адемир Мексика — 4:0 30' (1:0), 79' (4:0) 16.06.1954 Пинга Мексика — 5:0 34' (3:0), 43' (4:0) 08.06.1958 Жозе Альтафини Австрия — 3:0 37' (1:0), 85' (3:0) 03.06.1970 Жаирзиньо Чехословакия — 4:1 61' (3:1), 83' (4:1) 10.06.1990 Карека Швеция — 2:1 40' (1:0), 63' (2:0) 12.06.2014 Неймар Хорватия — 3:1 29' (1:1), 71' (2:1) 24.11.2022 Ришарлисон Сербия — 2:0 62' (1:0), 73' (2:0)

Нападающий «Тоттенхэма» — шестой игрок, которому удалось оформить дубль на чемпионате мира в Катаре. Ранее пару мячей отгружали соперникам эквадорец Эннер Валенсия, англичанин Букайо Сака, иранец Мехди Тареми, француз Оливье Жиру и испанец Ферран Торрес.

Все дубли в первом туре ЧМ-2022

Дата Игрок Команда Матч 20.11.2022 Эннер Валенсия Эквадор Катар — 2:0 21.11.2022 Букайо Сака Англия Иран — 6:2 21.11.2022 Мехди Тареми Иран Англия — 2:6 22.11.2022 Оливье Жиру Франция Австралия — 4:1 23.11.2022 Ферран Торрес Испания Коста-Рика — 7:0 24.11.2022 Ришарлисон Бразилия Сербия — 2:0

ЧМ-2022 оказался одним из самых богатых в истории на дубли в первом туре. Столько же игроков отмечались двумя и более голами на турнире в Германии 16 лет назад. Рекорд был установлен на сверхрезультативном турнире 1954 года. В Швейцарии нападающие отметились шестью дублями и одним хет-триком в восьми играх первого тура.

Дубли в первом туре по чемпионатам мира