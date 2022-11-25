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Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира

Кирилл Бурдаков
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24 ноября. Бразилия - Сербия - 2:0. Ришарлисон.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал девятым бразильским футболистом, которому удалось забить больше одного гола в первом матче чемпионата мира. В четверг, 24 ноября, он оформил дубль во встрече ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

За последние 50 лет так здорово получалось начать турнир только у двоих бразильцев — Кареки в 1990-м и Неймара в 2014-м.

Футболисты сборной Бразилии, которые забивали в первом матче на ЧМ больше одного гола

Дата

Футболист

Матч

Голы

05.06.1938

Леонидас

Польша — 6:5 (д.в.)

18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4)

05.06.1938

Перасио

Польша — 6:5 (д.в.)

44' (3:1), 71' (4:3)

24.06.1950

Адемир

Мексика — 4:0

30' (1:0), 79' (4:0)

16.06.1954

Пинга

Мексика — 5:0

34' (3:0), 43' (4:0)

08.06.1958

Жозе Альтафини

Австрия — 3:0

37' (1:0), 85' (3:0)

03.06.1970

Жаирзиньо

Чехословакия — 4:1

61' (3:1), 83' (4:1)

10.06.1990

Карека

Швеция — 2:1

40' (1:0), 63' (2:0)

12.06.2014

Неймар

Хорватия — 3:1

29' (1:1), 71' (2:1)

24.11.2022

Ришарлисон

Сербия — 2:0

62' (1:0), 73' (2:0)

Нападающий «Тоттенхэма» — шестой игрок, которому удалось оформить дубль на чемпионате мира в Катаре. Ранее пару мячей отгружали соперникам эквадорец Эннер Валенсия, англичанин Букайо Сака, иранец Мехди Тареми, француз Оливье Жиру и испанец Ферран Торрес.

Все дубли в первом туре ЧМ-2022

Дата

Игрок

Команда

Матч

20.11.2022

Эннер Валенсия

Эквадор

Катар — 2:0

21.11.2022

Букайо Сака

Англия

Иран — 6:2

21.11.2022

Мехди Тареми

Иран

Англия — 2:6

22.11.2022

Оливье Жиру

Франция

Австралия — 4:1

23.11.2022

Ферран Торрес

Испания

Коста-Рика — 7:0

24.11.2022

Ришарлисон

Бразилия

Сербия — 2:0

ЧМ-2022 оказался одним из самых богатых в истории на дубли в первом туре. Столько же игроков отмечались двумя и более голами на турнире в Германии 16 лет назад. Рекорд был установлен на сверхрезультативном турнире 1954 года. В Швейцарии нападающие отметились шестью дублями и одним хет-триком в восьми играх первого тура.

Дубли в первом туре по чемпионатам мира

Турнир

Страна

Матчи

Дубли

1950

Бразилия

6

4 (Адемир, Йепссон, Мигес*, Скьяффино)

1954

Швейцария

8

7 (Пинга, Пушкаш, Кочиш*, Палоташ, Бродис, Ануль, Лофтхаус)

1958

Швеция

8

5 (Ран, Фонтэн*, Амарилья, Симонссон, Альтафини)

1962

Чили

8

1 (Л.Санчес)

1966

Англия

8

5 (Халлер, Беккенбауэр, Артиме, Жозе Аугушту, Малофеев)

1970

Мексика

8

2 (ван Мур, Жаирзиньо)

1974

ФРГ

8

2 (Реп, Лято)

1978

Аргентина

8

2 (Кубильяс, Ренсенбринк*)

1982

Испания

12

5 (Ньилаши, Фазекаш, Кишш*, Робсон, Уорк)

1986

Мексика

12

1 (Вальдано)

1990

Италия

12

4 (Скухравы, Лэкэтуш, Карека, Маттеус)

1994

США

12

2 (Рэдучою, Батистута*)

1998

Франция

16

2 (Салас, Л.Эрнандес)

2002

Корея/Япония

16

3 (Томассон, Клозе*, Вьери)

2006

Германия

16

6 (Клозе, Ванчопе, Браво, Росицки, Кэйхилл, Вилья)

2010

ЮАР

16

0

2014

Бразилия

16

5 (Неймар, ван Перси, Роббен, Бензема, Мюллер*)

2018

Россия

16

5 (Черышев, Кр.Роналду*, Диегу Коста, Лукаку, Кейн)

2022

Катар

16

6 (Валенсия, Сака, Тареми, Жиру, Ферран Торрес, Ришарлисон)
Неймар Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
0
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