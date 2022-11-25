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Сегодня, 01:02

Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Сербии не смогла ни разу пробить в створ ворот соперника в матче чемпионата мира-2022 против Бразилии (0:2).

Всего за встречу сербские футболисты нанесли четыре удара в сторону ворот бразильцев. На счету бразильской команды — 24 удара, 10 из которых в створ.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
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