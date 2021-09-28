Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) в интервью «СЭ» прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022.

Российский нападающий объяснил это тем, что еще не набрал оптимальную форму.

— Как тебе обновленная команда Карпина после тяжелого Черчесова?

— Многие хейтили Черчесова, но забывают, какая сборная ему досталась. На тот момент нам нужна была вот такая жесткая рука. Мне, конечно, не очень нравилось поведение Станислава Саламовича во время общения с журналистами.

Тренер сборной должен быть более лояльным к журналистам и болельщикам. Смена Черчесова на Карпина — это как бальзам на душу. Он классный!

— Любимец домохозяек Дзюба отказался ехать в сборную к Карпину. Как думаешь, реальная причина отказа — обида на Карпина?

— Там какие-то «муточки» точно. Я не знаю все подноготную, но это два взрослых мужика. Первый — это бывший капитан сборной, а у Карпина есть яйца! И вот тут они решили помериться ими. Это нормально. Но у Дзюбы проигрышная ситуация, потому что он футболист, а Карпин — тренер. Нужно убрать свое эго на задний план.

— Нормально ли это, когда игрок отказывается ехать в расположение национальной команды?

— Это странно! Футболист такого уровня должен быть всегда в форме. А с другой стороны, у того же Смолова, появятся больше шансов проявить себя, потому что сейчас время Федора! Он забыл о неудачах, которые были на прошлом ЧМ, и круто проявляет себя.