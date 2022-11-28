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Сегодня, 06:12

Игра сборных Англии и США на ЧМ-2022 установила рекорд по просмотрам среди футбольных матчей на американском телевидении

Виктория Кравченко
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Матч между сборными Англии и США на ЧМ-2022 привлек рекордное количество просмотров футбольных матчей на американском телевидении, сообщает Twitter команды США.

Игра состоялась 25 ноября и завершилась со счетом 0:0. Игру на телеканале FOX посмотрело 15,4 миллиона зрителей. Таким образом, этот матч стал самым просматриваемым на американском телевидении в истории, превзойдя рекорд 28?летней давности.

Ранее самым популярным в США был финальный матч ЧМ?1994 между командами Италии и Бразилии, его посмотрело 14,5 миллионов человек.

В следующем туре США сыграет с Ираном. Матч между командами состоится 29 ноября на стадионе «Аль Тумама». Начало — в 22.00 по московскому времени. После двух туров группового этапа сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Команда США расположилась на 3-й позиции, набрав на одно очко меньше.

Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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