Президент футбольной федерации Польши: «Контракт с Соузой составлен очень умно»

Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек заявил, что федерация не намерен отпускать главного тренера Паулу Соузы.

«Контракт с Соузой составлен очень умно, и не допускает никаких лазеек. Там не прописаны никакие условия для его досрочного расторжения, хоть за полмиллиона евро, хоть за другую сумму.

Единственный вариант — это добрая воля нашей федерации, и тут Соуза выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго», — приводит слова Бонека Sport.pl.

Сборная Польши является соперником команды России в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.