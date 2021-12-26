Паулу Соуза намерен покинуть сборную Польши. Он уже договорился о контракте с «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза настаивает на том, что он хочет покинуть команду. Португальский специалист уже согласовал личный контракт с «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира.

Он может подписать договор до 2023 года с опцией продления еще на сезон. Сейчас представитель Соузы ведет активные переговоры с Федерацией футбола Польши.

Сборная Польши является соперником команды России в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.