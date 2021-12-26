Паулу Соуза намерен покинуть сборную Польши. Он уже договорился о контракте с «Фламенго»
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза настаивает на том, что он хочет покинуть команду. Португальский специалист уже согласовал личный контракт с «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира.
Он может подписать договор до 2023 года с опцией продления еще на сезон. Сейчас представитель Соузы ведет активные переговоры с Федерацией футбола Польши.
Сборная Польши является соперником команды России в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю