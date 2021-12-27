Польский журналист — главному тренеру сборной Польши: «Ты уходишь перед самыми важными матчами. Поступок труса, а не мужчины»
Польский журналист Мачей Васовски прокомментировал намерение главного тренера национальной команды Польши Паулу Соузы покинуть свою должность.
«Дорогой Паулу Соуза, спасибо тебе за то, что ты был честен и показал свое настоящее лицо, — написал Васовски в Twitter. — Ты никогда не был достоин возглавлять сборную Польши. Ты уходишь перед самыми важными матчами. Позор. Поступок труса, а не мужчины».
Напомним, 24 марта 2022 года команда Польши встретится со сборной России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
Ранее сообщалось, что Соуза хочет покинуть национальную команду Польши, чтобы возглавить «Фламенго».
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/Maciej_Wasowski/status/1475127548371738630
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