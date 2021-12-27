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Польский журналист — главному тренеру сборной Польши: «Ты уходишь перед самыми важными матчами. Поступок труса, а не мужчины»

Польский журналист назвал главного тренера сборной Польши Соузу трусом
08:48
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Польский журналист Мачей Васовски прокомментировал намерение главного тренера национальной команды Польши Паулу Соузы покинуть свою должность.

«Дорогой Паулу Соуза, спасибо тебе за то, что ты был честен и показал свое настоящее лицо, — написал Васовски в Twitter. — Ты никогда не был достоин возглавлять сборную Польши. Ты уходишь перед самыми важными матчами. Позор. Поступок труса, а не мужчины».

Напомним, 24 марта 2022 года команда Польши встретится со сборной России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что Соуза хочет покинуть национальную команду Польши, чтобы возглавить «Фламенго».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Maciej_Wasowski/status/1475127548371738630

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Карен Саркисян все материалы автора
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