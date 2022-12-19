Месси — о победе на ЧМ-2022: «Мне столько раз это снилось»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от победы в финале чемпионата мира-2022. Аргентинцы по пенальти обыграли французов (3:3, пен. — 4:2).

«Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось, я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить... Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживает меня, а также всем, кто верил в нас. Мы еще раз продемонстрировали, что, когда аргентинцы сражаются вместе и сплоченно, способны достичь того, что хотим. Это заслуга всей команды, которая выше индивидуальностей, это сила всех, кто борется за ту же мечту, которая была мечтой всех аргентинцев... Мы сделали это! Вперед, Аргентина! Мы очень скоро увидимся...», — написал Месси в социальных сетях.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.