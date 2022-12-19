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Сегодня, 18:00

Выбирай лучшего вратаря ЧМ-2022!

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Матч чемпионата мира-2022.
Фото AFP

«СЭ» совместно с «ВКонтакте» запускает серию опросов по итогам чемпионата мира в Катаре.

Пользователи определяют главных героев турнира!

Начинаем с вратарей.

Эмилиано Мартинес вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира! На его счету однозначно один из самых важных сейвов турнира — в концовке дополнительного времени в финале.

Уго Льорис — второй финалист ЧМ. Точно был самым надежным игроком в обороне команды Дешама и привел сборную к главному матчу в статусе капитана.

Яссин Буну — до полуфинального матча единственным пропущенным у него был автогол от Агерда. Исправно спасал во всех матчах и заслужил любовь не только марокканских болельщиков.

Доминик Ливакович — главный специалист по пенальти на этом ЧМ. Лично выиграл две послематчевых серии и привел Хорватию к бронзе.

Доминик Ливакович
Уго Льорис
Чемпионат мира по футболу
Яссин Буну
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