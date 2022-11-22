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Португальский агент считает, что у Месси больше шансов успешнее отыграть на ЧМ, чем у Роналду

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что способны сборные Португалии и Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Как вы думаете, неудача Месси в первом туре дополнительно подстегнет Роналду, который собирался поставить аргентинцу мат на этом ЧМ?

— Я опять же призываю все решать на футбольном поле, а не на словах. Впереди у Португалии Гана, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Африканские сборные на этом турнире темные лошадки. Посмотрим...

— Так кто в итоге окажется выше на этом турнире — Месси или Роналду?

— Турнир — это турнир. Но если мы проанализируем дистанцию с начала клубного сезона до сегодняшнего дня, то Месси, конечно, выглядит предпочтительнее. Он показал намного больше, чем Роналду. Повторюсь, Криштиану даже отказался проходить предсезонку. Пропустил немало игр. Никто не знает, в какой сейчас он форме. Так что на бумаге у Лео больше шансов, чтобы успешнее отыграть на этом ЧМ.

— Мечта Роналду хлопнуть дверью и выиграть трофей — несбыточна?

— Ну... Не так-то просто ее осуществить. Есть очень хорошие команды, которые, как мне кажется, сильнее португальцев.

— Например?

— Бразилия, Аргентина.

— Аргентина?!

— Да. Я бы пока не сбрасывал ее со счетов. Осечки случаются. В общем, Португалия — это не первый кандидат на победу в турнире.

— Какой тогда потолок у команды Фернанду Сантуша?

— Как минимум — четвертьфинал.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра в&nbsp;матче с &laquo;Црвеной Звездой&raquo;. «Зенит» размялся на сербском гранде перед «Спартаком». «Црвена Звезда» уступила в Петербурге

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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