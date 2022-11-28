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Сегодня, 20:00

Португалия — Уругвай: прямая трансляция матча ЧМ-2022

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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

28 ноября в Лусаиле (Катар) сборная Португалии сыграет с Уругваем в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Уругвай. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 18.45).

24 ноября португальцы выиграли у Ганы со счетом 3:2, а Уругвай сыграл вничью с Кореей (0:0).

Сборная Португалии с тремя очками лидирует в группе H. Уругвай (один балл) располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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