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Сегодня, 19:52

Представитель сборной Ганы сделал селфи с плачущим Соном

Мария Гусева
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Корея — Гана — 2:3.
Фото Соцсети

Один из тренеров сборной Ганы сфотографировался с нападающим национальной команды Кореи Сон Хын Мином, когда тот плакал.

Форвард корейцев не смог сдержать слез из-за поражения от сборной Ганы в матче группового турнира ЧМ-2022 (2:3). В это время один их тренеров африканской команды достал телефон и сделал селфи с плачущим Соном. Данный эпизод попал в трансляцию.

Гана набрала 3 очка и занимает второе место в группе H. Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко). Второй матч в этой группе, в котором сыграют Португалия и Уругвай, пройдет также 28 ноября.

В заключительном туре группового этапа Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря

Сон Хын Мин
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Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
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