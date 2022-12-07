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Сегодня, 01:38

Полузащитник сборной Швейцарии: «Остается только попросить прощения у фанатов за этот результат. Сегодня на поле была только одна команда»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер оценил игру команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии (1:6).

«Мы проигрывали все единоборства. Всегда были на шаг позади. Остается только попросить прощения у фанатов за этот результат. Сегодня на поле была только одна команда.

Это чемпионат мира. Раз в четыре года миллионы людей ждут этих матчей, а мы показали такой результат. Можем винить только себя», — цитирует Фройлера Blick.

Сборная Португалии 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой Марокко.

 
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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