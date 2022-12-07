Фердинанд: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о выступлении национальной команды на ЧМ-2022.

«Я думаю, что Англия — это та команда, глядя на которую другие сборные думают: «Мы не хотим играть против них». Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни. У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», — сказал Ферндинанд в эфире ITV.

Сборная Англии в 1/8 финала обыграла Сенегал со счетом 3:0. В четвертьфинале англичане 10 декабря встретятся с Францией.