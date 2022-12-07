Пепе: «Роналду прекрасно знает, что самое главное — команд»

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал решение тренера оставить Криштиану Роналду в числе запасных в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Отсутствие Роналду в стартовом составе? Он прекрасно знает, что самое главное — команда. То, что произошло сегодня, было выбором тренера, и его нужно уважать», — приводит слова Пепе A Bola.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за 14 лет начал матч крупного турнира на скамейке запасных. В предыдущий раз он не попал в стартовый состав на чемпионате Европы 2008 года.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года, на том турнире команда заняла четвертое место. В четвертьфинале мирового первенства в Катаре португальцы встретятся с командой Марокко.