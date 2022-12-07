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Сегодня, 01:51

Пепе: «Роналду прекрасно знает, что самое главное — команд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пепе.
Фото Reuters

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал решение тренера оставить Криштиану Роналду в числе запасных в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Отсутствие Роналду в стартовом составе? Он прекрасно знает, что самое главное — команда. То, что произошло сегодня, было выбором тренера, и его нужно уважать», — приводит слова Пепе A Bola.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за 14 лет начал матч крупного турнира на скамейке запасных. В предыдущий раз он не попал в стартовый состав на чемпионате Европы 2008 года.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года, на том турнире команда заняла четвертое место. В четвертьфинале мирового первенства в Катаре португальцы встретятся с командой Марокко.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Фернанду Сантуш, Гонсалу Рамуш, Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду. Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду
Криштиану Роналду
Пепе Феррейра (Пепе)
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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