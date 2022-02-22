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Сегодня, 14:03

Польский футбольный союз хочет, чтобы стыковой матч ЧМ-2022 с Россией был перенесен из Москвы

Виктория Кравченко
Сборная Польши не хочет играть с Россией в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Польский футбольный союз хочет обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с Россией, пишет польская газета Sport.

По данным источника, к подобному решению союз намерен прибегнуть из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным место для проведения матча. Отмечается, что изменение места проведения встречи маловероятно.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании провести матч «как минимум на нейтральной территории».

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

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Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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