Польский футбольный союз хочет, чтобы стыковой матч ЧМ-2022 с Россией был перенесен из Москвы

Польский футбольный союз хочет обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с Россией, пишет польская газета Sport.

По данным источника, к подобному решению союз намерен прибегнуть из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным место для проведения матча. Отмечается, что изменение места проведения встречи маловероятно.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании провести матч «как минимум на нейтральной территории».

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.