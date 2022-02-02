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Сегодня, 17:08

Генеральный секретарь РФС объяснил перенос места проведения отборочных матчей ЧМ-2022 сборной России в марте

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал решение о переносе стыковых игр ЧМ-2022 24 и 29 марта на стадион имени Льва Ивановича Яшина.

«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта. Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки», — приводит слова Алаева сайт РФС.

Решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

24 марта сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши, 29-го сыграет с командами Швеции или Чехии.

Источник: https://rfs.ru/news/215210
Сборная России по футболу
Александр Алаев
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