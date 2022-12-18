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Сегодня, 10:25

Колосков: «Хочется, чтобы Месси наконец получил золотую медаль ЧМ»

Колосков назвал фаворита финала ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Мне хотелось бы, чтобы Месси уехал с золотой медалью. Это не значит, что я против французов, но очень хочется, чтобы Месси наконец получил золотую медаль, подтвердив тем самым свою гениальность.

В таких матчах фаворитов не может быть, тем более обе команды находятся в хорошем состоянии и форме, команды, которые имеют в своих составах футболистов высочайшего уровня», — цитирует Колоскова ТАСС.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16623511

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Вячеслав Колосков
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