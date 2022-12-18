Колосков: «Хочется, чтобы Месси наконец получил золотую медаль ЧМ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Мне хотелось бы, чтобы Месси уехал с золотой медалью. Это не значит, что я против французов, но очень хочется, чтобы Месси наконец получил золотую медаль, подтвердив тем самым свою гениальность.

В таких матчах фаворитов не может быть, тем более обе команды находятся в хорошем состоянии и форме, команды, которые имеют в своих составах футболистов высочайшего уровня», — цитирует Колоскова ТАСС.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.