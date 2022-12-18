Билялетдинов: «Это будет приятный бонус для Месси, если Аргентина выиграет на ЧМ»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси заслуживает победы на ЧМ? Давайте разделять, это все же командный вид спорта. А французам меньше что ли нужна победа? Кто еще из этой команды будет играть в финале, не понятно. Футбол есть футбол. Не надо акцентировать внимание на одном человеке. По ходу турнира Месси набрал приличную форму, последний матч это показал. С этим будут проблемы у французов. Но вся команда заслуживает результатов, не надо кого-то ставить выше. Конечно, это будет приятный бонус для Месси, если Аргентина выиграет как команда на чемпионате мира. Тогда он закроет лавочку своих побед. Но хороший результат заслуживают все, а не один человек», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Финал чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.