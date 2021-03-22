Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
13:46
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев пропустит матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.
«Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть — в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — сообщил главный врач сборной Эдуард Безуглов.
Ранее 20 марта Безуглов заявил, что у Оздоева мышечное повреждение.
Матч против Мальты состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
(Игорь Рабинер)
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