Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты

13:46
Магомед Оздоев. Фото Сборная России, Twitter
Магомед Оздоев. Фото Сборная России, Twitter
Теги:

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев пропустит матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

«Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть — в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — сообщил главный врач сборной Эдуард Безуглов.

Ранее 20 марта Безуглов заявил, что у Оздоева мышечное повреждение.

Матч против Мальты состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Игорь Рабинер)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6212
Все опросы
Сколько очков наберет Россия в матчах отбора ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии в марте?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...