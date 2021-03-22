Первый канал в прямом эфире покажет матч Мальта — Россия
15:25
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия. Встреча пройдет 24 марта (начало — в 22.40 по московскому времени) на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.
Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей этой встречи.
27 марта также в прямом эфире Первый канал покажет домашнюю игру против Словении.
Напомним, соперниками россиян по Группе H также являются команды Хорватии, Словакии и Кипра.
30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.
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