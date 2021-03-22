Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия. Встреча пройдет 24 марта (начало — в 22.40 по московскому времени) на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей этой встречи.

27 марта также в прямом эфире Первый канал покажет домашнюю игру против Словении.

Напомним, соперниками россиян по Группе H также являются команды Хорватии, Словакии и Кипра.

30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.