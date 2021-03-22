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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Первый канал в прямом эфире покажет матч Мальта — Россия

15:25

Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия. Встреча пройдет 24 марта (начало — в 22.40 по московскому времени) на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей этой встречи.

27 марта также в прямом эфире Первый канал покажет домашнюю игру против Словении.

Напомним, соперниками россиян по Группе H также являются команды Хорватии, Словакии и Кипра.

30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

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