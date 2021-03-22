Нойштедтер рассказал об отношениях между футболистами в сборной России

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, какую роль играет для молодых игроков команды.

«Я уже давно вызываюсь в сборную. Сейчас у нас появились новые молодые футболисты. Максим Мухин, например. Конечно, каждому пытаюсь помогать. У молодых есть вопросы, но в сборной много тех, кто давно вызывается. Думаю, что каждый может подсказать и помочь на тренировке», — сказал Нойштедтер.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.