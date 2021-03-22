Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе в расположении сборной России
12:31
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сообщает Twitter национальной команды 22 марта.
Ранее 20 марта врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что у Оздоева мышечное повреждение.
Магомед Оздоев тренируется по индивидуальной программе pic.twitter.com/h4CGMzOHim— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021
Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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