Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе в расположении сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сообщает Twitter национальной команды 22 марта.

Ранее 20 марта врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что у Оздоева мышечное повреждение.

Магомед Оздоев тренируется по индивидуальной программе pic.twitter.com/h4CGMzOHim — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.