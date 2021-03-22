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Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе в расположении сборной России

12:31
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сообщает Twitter национальной команды 22 марта.

Ранее 20 марта врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что у Оздоева мышечное повреждение.

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

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