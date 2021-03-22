Датский арбитр Кесгор обслужит матч Мальта — Россия
12:43
Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 году между сборными Мальты и России, информирует пресс-служба УЕФА.
Ассистентами Кесгора будут его соотечественники Виктор Скютт и Йеспер Даль. Резервный судья — Мортен Крог.
Матч Мальта — Россия пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.
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