Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 году между сборными Мальты и России, информирует пресс-служба УЕФА.

Ассистентами Кесгора будут его соотечественники Виктор Скютт и Йеспер Даль. Резервный судья — Мортен Крог.

Матч Мальта — Россия пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.