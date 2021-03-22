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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Датский арбитр Кесгор обслужит матч Мальта — Россия

12:43
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Датчанин Петер Кесгор назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 году между сборными Мальты и России, информирует пресс-служба УЕФА.

Ассистентами Кесгора будут его соотечественники Виктор Скютт и Йеспер Даль. Резервный судья — Мортен Крог.

Матч Мальта — Россия пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

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