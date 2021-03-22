Сборная России сегодня презентует новую форму
12:13
Сегодня, 22 марта, сборная России презентует новую форму, сообщает пресс-служба команды.
«У сборной — новая форма от adidas. Она стильная и лаконичная — и нам не терпится ее показать», — говорится в сообщении.
Презентация начнется в 21.50 мск.
В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...