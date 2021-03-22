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Сборная России сегодня презентует новую форму

12:13
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Сегодня, 22 марта, сборная России презентует новую форму, сообщает пресс-служба команды.

«У сборной — новая форма от adidas. Она стильная и лаконичная — и нам не терпится ее показать», — говорится в сообщении.

Презентация начнется в 21.50 мск.

В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

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