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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Нойштедтер заявил, что сборная будет максимально готова к матчу с Мальтой

13:28
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как команда готовится к предстоящим матчам квалификации ЧМ-2022.

«Я думаю, что у каждого хорошее состояние. Команду собрали пораньше. Больше дней тренировались получается. Считаю нас максимально готовыми к каждой игре. Но сейчас готовимся к игре с Мальтой через пару дней. Будет важный матч», — сказал Нойштедтер.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

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