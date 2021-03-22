Нойштедтер заявил, что сборная будет максимально готова к матчу с Мальтой
13:28
Полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как команда готовится к предстоящим матчам квалификации ЧМ-2022.
«Я думаю, что у каждого хорошее состояние. Команду собрали пораньше. Больше дней тренировались получается. Считаю нас максимально готовыми к каждой игре. Но сейчас готовимся к игре с Мальтой через пару дней. Будет важный матч», — сказал Нойштедтер.
24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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