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Скандалы

2 декабря, 21:00

Скандал на ЧМ: судьи в двух матчах «прибили» Уругвай. Кто за это ответит?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Игроки сборной Уругвая обращаются к арбитру в матче против Ганы на ЧМ-2022.
Фото AFP
Арбитр пересматривает спорный эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Арбитр пересматривает спорный эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Столкновение Дэниэла Амарти с Дарвином Нуньесом в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Фол со стороны Амарти на Нуньесе в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Арбитр не ставит пенальти в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Эдинсон Кавани выставил ногу в сторону, под Алиду Сейду, в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
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В двух играх группового этапа ЧМ-2022 Гана — Уругвай (0:2) и Португалия — Уругвай (2:0) арбитры приняли ошибочные решения не в пользу команды Диего Алонсо и Луиса Суареса, повлияв на судьбу путевок в 1/8 финала. Дважды не назначены 11-метровые в пользу уругвайцев, а однажды — в их ворота.

Немец Зиберт и неназначенный пенальти на Нуньесе

На 57-й и 59-й минутах матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Гана — Уругвай арбитр Даниэль Зиберт дважды ошибочно не наказал Дэниэла Амарти 11-метровым ударом. В первом случае немец оказался настолько далеко от места событий, что не мог увидеть детали единоборства ганского защитника с Дарвином Нуньесом.

Эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Столкновение Дэниэла Амарти с Дарвином Нуньесом в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.

После этого в действия рефери вмешался его видеоассистент Бастиан Данкерт. Один из лучших ВАР Европы (входит как минимум в первую пятерку) предложил Зиберту посмотреть повторы на мониторе.

Эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Арбитр пересматривает спорный эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.

Тот изучил видеозапись и решил, что ганец сыграл в мяч, значит, оснований для назначения пенальти нет.

Арбитр не ставит пенальтив в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Арбитр не ставит пенальти в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.

Не соглашусь с немецким судьей. Игры в мяч как таковой не было — случился очень-очень легкий контакт. А вот фол со стороны Амарти на Нуньесе был. Следовало наказать Гану 11-метровым ударом. Этого, к сожалению для Уругвая, не произошло.

Фол со стороны Амарти на Нуньесе в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Фол со стороны Амарти на Нуньесе в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.

Немец Зиберт и неназначенный пенальти на Кавани

А в самом конце игры, на 90+2-й минуте, Зиберт не назначил пенальти после падения Эдинсона Кавани. Нападающий, пытаясь заработать фол, сам выставил ногу в сторону — под Алиду Сейду. Среди наших экспертов есть те, кто поддерживает судью в данном моменте. Но хватает и тех, кто считает, что и тут следовало показать на 11-метровую отметку.

Эдинсон Кавани выставил ногу в сторону — под Алиду Сейду в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Эдинсон Кавани выставил ногу в сторону, под Алиду Сейду, в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.

Хотя, конечно, и это решение судей в Уругвае подвергнут жесточайшей критике.

Иранец Фагани и «левый» пенальти на Хименесе

На 89-й минуте встречи 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Уругвай (2:0) арбитр Алиреза Фагани, находившийся в хорошей позиции, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота уругвайской команды. Но уже вскоре после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и непродолжительного просмотра видеозаписи опытнейший судья почему-то изменил свое решение и наказал Хосе Хименеса пенальти.

Арбитр пересматривает спорный эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.
Арбитр пересматривает спорный эпизод в матче Гана — Уругвай на ЧМ-2022.

В том моменте Бруну Фернандеш отправил мяч между ногами уругвайца. Хименес, падая, начал опираться на левую руку, что было вполне естественным движением, и коснулся мяча. Рука шла вертикально вниз. Не в сторону. Шла в упор. Не было попытки загрести мяч ладонью, сыграть в него, изменить рукой направление его движения. Мяч слегка задел несколько пальцев.

Судейские эксперты из разных стран так и не смогли понять, зачем Фагани пошел на поводу у ВАР Аль-Марри. Ведь за контакт мяча с левой рукой, находящейся в естественном положении (когда она идет в упор), 11-метровый удар не назначается! Это действие не считается фолом — оно не наказуемо.

Коллина и извинения

30 ноября уругвайские СМИ сообщили, что председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина в разговоре с президентом КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации) Алехандро Гильермо Домингесом признал ошибку Фагани. Не исключаю, что беседа носила частный характер. Но о ней стало известно широкому кругу людей. И уругвайским журналистам эту информацию сообщили уже представители ассоциации футбола этой страны.

Теперь Коллине снова придется извиняться?

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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